مع تراجع الأسهم.. الذهب يرتفع إلى 1579.42 دولاراً للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، اليوم، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد

ووفقاً لوكالة “رويترز”، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1579.42 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من كانون الثاني مسجلاً 1586.42 دولاراً.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1579.50 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.16 دولاراً ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من كانون الثاني وسجلت 18.32 دولاراً.

وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2387.19 دولاراً للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.15 دولاراً.

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