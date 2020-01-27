مصرع أسطورة السلة الأمريكية كوبي براينت في حادث تحطم مروحية

لقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع كوبي براينت وابنته جانا ماريا البالغة من العمر 13 عاماً ومن كان معهم في الطائرة، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب واندلاع حريق فيه أمس.

ويعد كوبي براينت (41 عاماً) واحداً من أساطير كرة السلة، حيث حقق خمسة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وهو أكثر المسجلين تاريخياً لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد (33643) نقطة.

وبعد حصده الكثير من الجوائز الفردية والألقاب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA) حصل الأسطورة براينت على جائزة “أوسكار” عن فيلم اعتزاله القصير “عزيزتي كرة السلة”، والذي عُرض في يوم اعتزاله اللعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها في عام 2015.

وبات براينت أول بطل رياضي ينال جائزة في حفل “الأوسكار”، ليدخل التاريخ مجدداً من أوسع الأبواب وهذه المرة في حفل جوائز “الأوسكار”.

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