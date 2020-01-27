مصر تحرز بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخها

توج المنتخب المصري لكرة اليد بطلاً للنسخة الثالثة والعشرين لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد خاطفاً تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه في المباراة النهائية على مستضيفه المنتخب التونسي بنتيجة 27-23.

ورفعت مصر رصيدها للقب السابع في تاريخها لتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة تاريخياً وبالشراكة مع الجزائر وخلف تونس صاحبة الألقاب العشرة.

ويعد هذا التتويج الخامس من أصل سبعة لمصر على حساب تونس في المباراة النهائية في حين أنها المرة الأولى التي تفوز فيها مصر على تونس في العاصمة تونس.

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