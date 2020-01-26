مراسل سانا: وحدات الجيش تسيطر على قرية الدانا غرب الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 31 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 26 كانون الثاني 2020
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الجيش يواصل تقدمه باتجاه معرة النعمان ويطهّر معر شورين والزعلانة والغدفة والدانا من الإرهاب
حفل استقبال في السفارة الهندية بدمشق بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
مجلس الوزراء: تأمين المواد الأساسية ودعم الإنتاج الزراعي وطباعة 67 مليون كتاب مدرسي
الجيش يدمّر مستودع ذخيرة للإرهابيين ويستهدف مقراتهم في الليرمون غرب حلب
أهالي حلب يطالبون الجيش باجتثاث الإرهاب
الجيش اليمني يقضي على مرتزقة للعدوان السعودي
الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة أبدية لفلسطين و"صفقة القرن" لن تمر
أربعة صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأميركية في بغداد
كيف حقق الجمهوريون الملايين من التخفيضات الضريبية الأمريكية؟
الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة أبدية لفلسطين و"صفقة القرن" لن تمر
استشهاد 8 مدنيين وجرح 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في اعزاز بريف حلب
مقتل مرتزقة للعدوان السعودي في البيضاء
شهيدان بانهيار جزء من مبنى تعرض لاعتداء إرهابي في حي جمعية الزهراء بحلب
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: تحرير الجولان السوري المحتل آتٍ لا محالة
الخارجية الفلسطينية: "صفقة القرن" انتهاك للشرعية الدولية