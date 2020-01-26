آخر تحديث: 2020-01-26 22:46:42
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مراسل سانا: وحدات الجيش تسيطر على قرية الدانا غرب الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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