27 مليون ليرة إعانات لمصابي الشلل الدماغي في درعا

عمار الصبح:

أظهرت بيانات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا ارتفاعاً في عدد الأسر التي تُعيل مصابين بالشلل الدماغي والمستحقة للإعانة المالية المقدمة ,حيث وصل عدد هذه الأسر إلى 1321 مقارنة بـ 928 أسرة جرى صرف إعانات لها خلال العام الماضي.

وقالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا – نبال الحريري: إن المديرية باشرت صرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية المخصصة لمرضى الشلل الدماغي في المحافظة بمبلغ إجمالي مرصود لهذا العام ويبلغ 27،161 مليون ليرة مقارنة بـ19 مليون ليرة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الإعانة يتم منحها لذوي الإعاقة الذين جددوا بطاقاتهم وحصلوا على موافقة الوزارة بعد إنجاز أضابيرهم وأوراقهم من قبل المديرية وإجراء الفحوص الطبية المطلوبة من قبل اللجان الطبية المختصة لتحديد فئة الإصابة التي يتم منح الإعانة بموجبها.

وبينت الحريري أن الإعانة المالية الممنوحة تصرف وفق معايير محددة من قبل الوزارة وتختلف هذه الإعانة باختلاف فئة الإصابة وشدتها فكل مصاب من الفئة الأولى الشلل (الرنحي) يتقاضى1400 ليرة شهرياً، بينما يتقاضى مصاب الفئة الثانية (شلل طرفين سفليين) مبلغ 2100 ليرة، في حين يتقاضى مصابو الفئة الثالثة (شلل دماغي رباعي) 4200 ليرة شهرياً، ويتم صرف قيمة الإعانة كل ستة شهور وبناء على بطاقة الإعاقة والقوائم الاسمية للأسر المسجلة لدى المديرية.

وأضافت مديرة الشؤون الاجتماعية: إنه وبناء على قرارات المجلس الفرعي لشؤون ذوي الإعاقة في المحافظة والذي يجتمع كل شهرين برئاسة محافظ درعا يجري توزيع سلل غذائية على المعوقين بناء على بطاقة الإعاقة بينما يتم توزيع سلل صحية كل شهرين وبشكل دوري للأسر التي يوجد لديها ثلاثة معوقين فما فوق، إضافة إلى تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة من الرياضيين والمبدعين في كل المجالات من قبل المجلس الفرعي للإعاقة، موضحة أن معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية التابع للمديرية والذي أُعيد ترميمه العام الماضي يستقبل 25 طفلاً من أصحاب الإعاقة الذهنية ومثلهم من المعوقين سمعياً ويجري العمل فيه وفق برنامج ومنهاج وطني وبإشراف كوادر مؤهلة.

بدورهم أشار عدد من أسر المصابين بالشلل الدماغي إلى أن قيمة الإعانة المالية التي يجري صرفها شهرياً ما زالت متواضعة ورمزية، وهي في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة لا تغطي ولو جزءا بسيطاً من الاحتياجات الفعلية للمصابين، وذلك بالنظر إلى حجم الأعباء التي تتكبدها هذه الأسر وما يحتاجه المصاب بهذه الإعاقة من رعاية خاصة تتطلب مصاريف إضافية كالأدوية والغذاء والرعاية الطبية التي يحتاجها المصابون، وخاصة بالنسبة للأسر التي يوجد لديها أكثر من مصاب واحد، إذ لا يتم منح الإعانة سوى لمريض واحد ضمن الأسرة ما يستوجب– على حد قولهم – تشميل كل المصابين بالمرض ضمن العائلة الواحدة بالإعانة ومساعدة أسرهم على الوفاء بالتزاماتها نحوهم، مطالبين بصرف قيمة الإعانة عن كامل أشهر السنة بدل صرفها كل ستة أشهر.

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