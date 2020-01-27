تشرين:

شكاوى كثيرة وردت إلى الصحيفة عن معاناة المواطنين القاطنين في حي المزة 86 نتيجة غرق الشوارع بمياه الأمطار وتحولها إلى «مغاطس» ومستنقعات مع أول قطرة غيث تهطل نتيجة الاختناقات في بنية وخطوط الصرف الصحي، وعدم جاهزية مصارف المياه في معظم الشوارع، وإن وجدت فهي سيئة التنفيذ وغير قادرة على امتصاص هذه الكميات الكبيرة من المياه، ما يحول الشوارع إلى برك من الأوحال التي تعوق المارة.

المواطن علي أسعد من سكان حي المزة 86 خزان يقول في شكواه: مع بداية كل فصل شتاء تبدأ معاناة أهالي الحي بسبب انسداد المطريات الموجودة إضافة إلى قلة عدد تلك المطريات فهي على عدد الأصابع وعدم توزيعها بشكل مناسب، بإمكانك أن تجد تموضع مطرية مياه في منطقة مرتفعة من الشارع لاتفيد بسحب المياه الفائضة وتكون معرقلة للمارة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى حدوث ضرر في القميص الإسفلتي نتيجة تجمع المياه إلى وقت طويل في الشوارع وعدم تصريفها.

المواطنة سمر وهي تقطن في حي المزة 86 خزان تقول في شكواها: تقدمنا بعشرات الشكاوى إلى المعنيين سواء في البلدية أو في مؤسسة الصرف الصحي طالبنا من خلالها بتنظيف المطريات وتعزيل فتحاتها ليتم تصريف المياه، إلا أنه وللأسف بمجرد انتهاء العمال من أعمال تنظيف المطريات تعود لتسد بعد أيام قليلة.

المواطن سامر من سكان حي المزة 86 مدرسة يقول: مع بداية فصل الشتاء من كل عام تبدأ معاناة القاطنين نتيجة انسداد مطريات الصرف الصحي في حيّنا، ففي كل عام نعاني الأمرّين من ذلك حتى عند غزارة الأمطار تفيض المطريات وتدخل المنازل ولاسيما القاطنين في الطوابق الأرضية وقد قمنا بإبلاغ البلدية أكثر من مرة في العام الماضي ولكن لم نجد أي استجابة، وهذا الأمر أثّر في عملنا فقد أغلقنا محالنا التجارية بسبب غمرها بمياه الصرف الصحي حتى أطفال الروضة المجاورة لنا يصلون إلى روضتهم وقد غمرتهم المياه حتى ركبهم، لذلك نحن نناشد المعنيين في محافظة دمشق باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انسداد المطريات وطوفانها إلى البيوت والمحال التجارية.

بدوره أوضح معاون المدير العام لشركة الصرف الصحي في دمشق- المهندس خليل مصطفى أن ورشات الشركة قامت بتعزيل المطريات الموجودة في منطقة المزة 86 منذ بداية أيلول الماضي وتقوم بشكل دوري بتعزيلها وقامت أيضاً باستبدال خطوط الصرف الصحي القديمة ضمن الخطة الخدمية لمدينة دمشق في منطقة المزة في العام الفائت.

وأضاف مصطفى: أي شكوى ترد إلى المديرية نقوم بمعالجتها على الفور، وبالنسبة للمزة 86 سنقوم على الفور بإدراج جميع شبكات الصرف الصحي القديمة التي بحاجة لتوسيع ضمن خطة مدينة دمشق الخدمية لعام 2020.

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