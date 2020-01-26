“المالية”: الاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة في شباط القادم

أعلنت وزارة المالية من خلال وحدة الأوراق المالية الحكومية عن مزاد للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة سورية وبأجل لمدة سنتين في شباط القادم.

وأشارت الوزارة في إعلان إلى أن الاكتتاب الأول على سندات الخزينة سيجري يوم الإثنين الـ 3 من شباط القادم، مبينة أن سعر الفائدة التأشيري للسندات يقدر بـ 7 بالمئة وتاريخ استحقاقها 6-2-2022 أما تاريخ تسويتها فهو 6-2-2020، مبينة أنه من المزمع إجراء اكتتاب ثان على سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة بأجل لمدة سنتين في الـ 3 من آب العام الجاري.

وبناء على الإعلان يحق للمصارف العامة والخاصة في سورية حصراً المشاركة بالاكتتاب على سندات الخزينة بينما يسمح لكل مشارك تقديم أربعة عروض على الأكثر.

وتمثل سندات الخزينة إحدى أدوات تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة ولاسيما المشاريع الاستثمارية وهي ذات أهمية كبيرة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية.

ويتم إصدار سندات الخزينة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية وتعليماته التنفيذية ودليل إجراءات الأوراق المالية الذي أجاز لوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.

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