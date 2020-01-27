تحت ذريعة ارتفاع أجور الإصلاح وغلاء الزيوت المعدنية، رفع سائقو سرافيس شهبا – منطقة اللوا في محافظة السويداء وعددهم 125سائقاً تسعيرة الركوب ٥٠ ليرة لتصبح الأجرة ٢٠٠ ليرة بدلاً من 150 ليرة، الأمر الذي أثار امتعاض الركاب خاصة أن معظمهم من الطلاب والموظفين.

رفع السائقين التسعيرة جاء أيضاً على خلفية أن هذه الخطوط ليست من ملاكهم، وهم غير معنيين بتأمين الركاب، مع العلم بأن السرافيس العاملة على هذا الخط لا تلتزم بالعمل بعد الساعة الواحدة والنصف ظهراً والدوام لا ينتهي حتى الساعة الثالثة ظهراً.

فغياب السرافيس العاملة على الخط ولاسيما فترة ما بعد الظهيرة وعدم تأمين الركاب، فسح المجال لأصحاب هذه السرافيس الغريبة عن الخط للتحكم بالركاب خاصة طلاب المعاهد والجامعات.

(تشرين) وفي اتصال مع مدير النقل الداخلي في الأمانة العامة لمحافظة السويداء يوسف سرايا قال: لا يمكن تنظيم أي مخالفة بحق السائقين إلا بعد تقديم شكوى رسمية من قبل المواطنين وذلك حسب الأنظمة والقوانين، إذ تحول الشكوى إلى مديرية (حماية المستهلك) وبعد تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفات يصالح عليها من قبل مديرية مالية السويداء بقيمة 25 ألف ليرة، وتالياً تحرم كل آلية من مخصصاتها من المازوت.

بدوره، رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية عاصف حيدر أكد أنه تم إرسال دورية إلى مركز انطلاق السويداء وتم تنظيم 4 ضبوط بحق السائقين المخالفين، متمنياً تقديم شكوى خطية بحق أي سائق يقوم بمخالفة التسعيرة لتتم مخالفته لأن التسعيرة لم يطرأ عليها أي تعديل.

أما السؤال المطروح فهو: لماذا لا تقوم مديرية التجارة الداخلية بإلزام هذه السرافيس بالعمل حتى انتهاء الدوام الرسمي من خلال حرمان المخالف من مادة المازوت وتأمينها فقط للملتزمين بتأمين الخط؟.

طباعة