مطالب خدمية لأهالي قرية سالة في السويداء

طلال الكفيري:

يطالب فلاحو قرية سالة في محافظة السويداء بضرورة زيادة مخصصاتهم من مادة المازوت، كي يتمكنوا من اكمال الخطة الزراعية لديهم لأن الكمية الموزعة عليهم وفق رئيس الجمعية الفلاحية في القرية كنج طلايع قليلة ولا تلبي الحاجة الزراعية المطلوبة.

مطالب الفلاحين لم تتوقف عند مادة المازوت، إذ أشار طلايع إلى أنهم يطالبون مديرية زراعة السويداء بتأمين حفارة خاصة بحفر الحفر اللازمة لزراعة الأشجار المثمرة ولاسيما التفاح، والهاجس الفلاحي المؤرق للمزارعين هو وقوع معظم طرق القرية الزراعية ضمن مجاري الأودية ما يؤدي إلى غمرها بالمياه أيام الشتاء وعدم قدرة الفلاحين على الوصول إلى أراضيهم، ولاسيما أن القرية ذات طبيعة جبلية لذلك بات من الضروري إنشاء عبارات بيتونية لتنظيم جريان المياه، وتالياً إبعادها عن هذه الطرق.

علاوة على ما ذكر، ولأن القرية مستقطبة للثلوج والأمطار فإن الفلاحين يطالبون بإحداث بركة لتجميع مياه الأمطار ليصار إلى استخدامها من قبل المزارعين صيفاً أثناء رش أشجارهم لأن الرش يحتاج مياهاً، فعدم توافر المياه يرغمهم على نقل المياه إلى بساتينهم بالصهاريج.

ومن ناحية ثانية، يعاني أهالي القرية من الرمي العشوائي للنفايات الطبية المخرجة من مشفى سالة إذ يتم رمي هذه النفايات- ووفق الأهالي -ضمن مكب بدائي الأمر الذي يبقيها مكشوفة لتختلط مع النفايات المنزلية وينتهي بها المطاف إلى الحرق، ما يلحق أضراراً بيئية وأخطاراً صحية بالأهالي نتيجة استنشاقهم دخان المكب، علماً أن المكب لا يبعد عن القرية أكثر من كم، إضافة إلى قربه من الطريق العام، والمسألة المهمة التي لم يخفها الأهالي هي تحول المكب إلى مرتعٍ للكلاب الشاردة الناقلة لأكياس النفايات إلى داخل القرية والأخطر في الموضوع هو وقوع المكب بالقرب من وادي الشام الذي يغذي سدة رشيدة، لذلك يقترح الأهالي ضرورة نقل المكب لكونه بات يشكل خطراً عليهم.

بدوره، قال رئيس بلدية سالة طرودي بحصاص: تشكل النفايات المطروحة في مكب القرية خطراً على الأهالي لأن المعالجة بدائية وغير مجدية على الإطلاق، إذ يتم طمرها ضمن حفرة لا يتجاوز عمقها نصف متر لأن الأرض صخرية والحفر العميق يحتاج نقاراً، مؤكداً أن هناك مطلباً جماعياً من قبل الأهالي لنقل المكب من جراء ما يسببه لهم من أضرار، كما أن البلدية بحاجة إلى تريكس خاصٍ بها لكي تتمكن من فتح الطرقات أثناء الثلوج لأن المنطقة مستقطبة للثلوج.

من جهته، قال رئيس اتحاد فلاحي السويداء إحسان جنود: مادة المازوت متوافرة ويتم تأمينها للمزارعين وفق الخطة الزراعية، وعلى فلاحي سالة تدوين مطالبهم ضمن كتاب رسمي ليصار إلى مخاطبة مديرية الزراعة بها.

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