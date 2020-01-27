نضال بشارة:

«العطسة» أول عرض مسرحي تنتجه إدارة المسرح القومي لمدينة حمص في العام المنصرم، ويحقق حضوراً إبداعياً ومتابعة جماهيرية لافتة، ويعرض في دمشق بعد حمص مباشرة، ويشارك في أكثر من مهرجان في اللاذقية وحماة والسويداء وسلَمْيَة. العرض الذي أُعِدّ عن ثلاث قصص لتشيخوف أخرجه الفنان زين العابدين طيار الذي سررنا بحضوره اللافت خصوصاً بعد أن فقدت الحركة المسرحية في حمص الكثير من مبدعيها وعناصرها بسبب أهوال الحرب. عرفناه ممثلاً ثم مخرجاً مع المسرح الجامعي، وقد حقق بعرضه هذا تألقاً بعد غياب بدا طويلاً بسبب خدمة العلم. كان لـ «تشرين» هذا اللقاء معه، معاً نقرأ:

• ما تفسيرك أن عرض «العطسة» كان أول عرض أنتجه القومي لحمص يعرض في أكثر من مدينة ومهرجان وأولها دمشق، لابد من أن ثمة شيئاً آخر غير سمعة العرض، هل هي جهود فردية، لو تحدثنا عنها؟

•• بالنسبة لعرض مسرحية «العطسة» خارج مدينة حمص.. لقد سعيت جاهداً لأن يتم عرضها على أغلب مسارح المحافظات السورية المهتمة بالحركة المسرحية، ولا أخفيك سراً أن هناك جهداً شخصياً مبذولاً ومتابعة نشطة للمهرجانات المسرحية في سورية، وهناك أيضاً في مديرية المسارح والموسيقا خطة لأن يتم عرض المسرحيات التي يتم إنتاجها من قبل المسرح القومي في المحافظات السورية وهذا جهد مبذول من قبل مدير مديرية المسارح «عماد جلول» الذي نشط كثيراً في استضافة عروض من جميع المحافظات للعرض في دمشق وغيرها من المدن السورية.

• لابد من أنك فكرت مطولاً قبل الإقدام على مغامرة الإخراج، لنعد إلى البدايات إذ شاهدناك ممثلاً في المسرح المدرسي ثم مخرجاً، ولنتحرَ خطواتك، فهل اتبعت دورات لأجل ذلك، حدثنا بلمحة عن خطواتك على الخشبة ممثلاً ومخرجاً؟

•• كما ذكرتَ، فالإخراج مغامرة وفيها الكثير من الخطورة، وهذا ما لمسته في أول عمل لي كمخرج، فالنص المسرحي هو نواة أولية وعلى المخرج أن يصنع منها حياة حقيقية، أما عن بداياتي فقد كانت في المسرح المدرسي ممثلاً واستفدت من هذه المرحلة كثيراً بوجود قامة مسرحية مهمة هو المسرحي «ضيف الله مراد» الذي كان مديراً للمسرح المدرسي آنذاك إذ قدمنا العديد من الأعمال المسرحية العالمية المهمة وبعدها عملت في المسرح الجامعي ممثلاً ومع نقابة الفنانين والمسرح القومي أيضاً ممثلاً. وبالنسبة للإخراج كان أول عمل من إخراجي للمسرح الجامعي هو «غني، ثلاثة فقراء» في عام 2008 وقد حصلنا من خلاله على العديد من الجوائز المسرحية وتم عرضه في أغلب المهرجانات المسرحية وأهمها مهرجان دمشق المسرحي الدولي.

وإضافة إلى خبرتي التي حصلت عليها في المسرح في مدينة حمص اتبعت دورات مسرحية عدة في دمشق مع فنانين مسرحيين مهمين كالفنان الراحل نضال سيجري وقدمنا في نهاية الدورة عرضاً مسرحياً كمشروع تخرج واتبعت دورة إعداد ممثل مع الممثلة المسرحية أمل عمران وقمت بعدها بتنفيذ عدة دورات مسرحية للأطفال في معاهد خاصة في حمص وكان نتاج هذه الدورات عرضاً مسرحياً عن مجموعة حكايا عالمية.

ثم غبت عن المسرح مدة تسع سنوات بسبب الحرب وتأديتي خدمة العلم وعدت في بداية عام 2019 وكان هاجس المسرح يدفعني للعمل فقمت بإخراج مسرحية «العطسة» التي كما أشرتَ تم عرضها في أغلب مهرجانات المسرح في سورية.

• في ضوء ما قوبل به عرض «العطسة» من حفاوة وحضور.. هل بات من الضروري أن يقام «ريبورتوار» ولو كل شهرين مرة كخطوة أولى، بما أن ثمة عروضاً أخرى جيدة في حمص؟

•• من المؤكد بات ضرورياً أن يكون هناك «ريبورتوار» خاص بعروض المسرح في مدينة حمص، بالتنسيق ما بين المسرح القومي ومديرية الثقافة وجميع الفعاليات الأخرى المهتمة بالحركة المسرحية كالمسرح المدرسي والجامعي والعمالي وغيرها من النوادي الفنية المهتمة بالمسرح في حمص، وبهذا نبقى طوال العام نشاهد عروضاً مسرحية منتجة في حمص وهذا يزيد أيضاً من المنافسة الفنية بين الفرق المسرحية ويحرّض الفرق والمخرجين الذين أبعدتهم ظروف الحرب وبسببها تراجعت الحركة المسرحية، يحرضهم على العودة للعمل في المسرح.

• من شاهد ما قدمته عام 2008 مع المسرح الجامعي في عرض «غني، ثلاثة فقراء» يتوقع أنك ستكون مخرجاً لافتاً، لكن لماذا تحب هذه اللوحات التي هي نمط من أنماط العروض المسرحية، وإن كنت في «العطسة» استطعت بالإعداد ربطها بشكل جيد؟

•• أنا بصراحة يلفت انتباهي النص المسرحي الذي يحاكي خيالي وينسجم مع روحي، وعندما أخرجت «غني، ثلاثة فقراء» شعرت بأنه أسلوب جديد في المسرح السوري خاصةً أننا اعتدنا النمط الكلاسيكي في العروض المسرحية التي تعتمد على عنصر الحكاية الواحدة، وأنا أرى أن في هذا النوع من القصص واللوحات التي تقدم كل منها حكاية مستقلة ولكن ضمن موضوع أو هدف واحد ينسجم مع العمل ككل تستطيع أن تقول الكثير على المستوى الفكري والبصري.

في مسرحية «العطسة» عملت على الربط بين الحكايات الثلاث وتحويلها لحكاية واحدة والعمل عليها بأسلوب شرطي لا يتنافى مع روح تشيخوف المرهفة والمفعمة بالبساطة لنقدم طرحاً جديداً لأعمال تشيخوف وهناك مقولة له على لسان «تربليف» بطل مسرحيته (النورس) تقول: «مطلوب أشكال جديدة، أشكالٌ جديدة مطلوبة فإذا لم تكن موجودة فالأفضل لا شيء»، وهذا ما أسعى أنا إليه في عملي المسرحي وهو الرؤية الجديدة دوماً في الشكل والمضمون.

• ما الذي دفعك لتقديم العرض بالفصحى التي كانت بطلاً رئيساً في العرض وتكذّب من يقول إن العروض المسرحية لا تصح إلاّ بالعامية، وأزعم أن معظم من تابع العرض لم ينتبه لها ما يعني نجاح ما فعلت؟

•• إن أحد أهم أسرار نجاح العرض المسرحي هو خروج الجمهور من العرض المسرحي وهو في حيرةٍ من أمره إن كان العرض باللغة العربية الفصحى أم باللهجة العامية فاللغة البسيطة هي لغة المسرح الناجح وخاصةً في هذا الزمن الذي نعيشه فلغة كهذه تحقق شرط الفن للمجتمع وليس الفن للفن وهذه اللغة هي لغة تشيخوف فهو خاطب الفقراء والبسطاء وعايشهم وخاصةً في قصصه القصيرة فعملت على أن تكون اللغة في مسرحية «العطسة» بسيطة تستقطب كل شرائح المجتمع.

• يستحق عرض «العطسة» ترشيحاً من قبل إدارة القومي له لمهرجانات عربية، ما معوقات ذلك؟

•• المشاركة في المهرجانات العربية ليست حكراً على أحد وأنا ناقشت فكرة العرض في مهرجانات خارجية مع الأستاذ عماد جلول مدير المسارح والموسيقا وأخبرني أن هناك بعض الإشكاليات من قبل إدارات المهرجانات العربية التي لا تدعم سوى الإقامة والطعام وأما ما يتعلق بأجور السفر فالمديرية لا تغطي هذه الأجور. والسبب الآخر هو أن أغلب فريق العمل من طلاب الجامعات وهم محكومون بالتزامات وامتحانات جامعية وإلا كانت الفكرة قائمة.

• لماذا كان عناصر فريق مسرحيتك من فرقة واحدة هي فرقة اتحاد عمال حمص، إذ درجت عادة العروض التي تنتجها إدارة المسرح القومي لمدينة حمص أن تكون العناصر من أكثر من فرقة وهذا ما تعرفه أنت والمخرج سامر إبراهيم، المشرف على العرض الذي شارك في أكثر ما أنتج من عروض القومي؟ كما شاركت أنت في أحد العروض. وهل سنرى في عرضك القادم عناصر جديدة من فرق أخرى مثلاً أم ثمة معوقات؟

•• عندما قررت إخراج هذا العمل لم يكن المسرح القومي في الحسبان وكنت عائداً بعد غياب تسعة أعوام عن المسرح وأنا على دراية بأن الجيل الجديد في المسرح لا يعرفني وكان صديقي المسرحي سامر إبراهيم قد شجعني ودفعني للعمل وأخبر شباب فريقه بموضوع العمل فتم اختيار المناسبين منهم للنص وبدأنا بروفات القراءة ولم نجد جهة تتبنى إنتاج العرض سوى المسرح القومي الذي كان ملجأنا الأخير فتم العمل مع الفريق نفسه بسبب الالتزام معهم قبل الالتزام مع المسرح القومي وبالطبع في أعمالي القادمة لن يكون الفريق نفسه بل سيكون هناك ممثلون من فرق متنوعة في المدينة.

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