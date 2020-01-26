“السياحة” تصدر قرارين لتعديل معايير التصنيف السياحي لمنشآت الإقامة والإطعام

أصدرت وزارة السياحة اليوم قرارين حول تعديل معايير التصنيف السياحي لمنشآت الإقامة والإطعام والشاليهات السياحية بأنواعها المتعددة والمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المطلوبة لهذه المنشآت.

وشملت التعديلات وفق تصريح مديرة المنشآت السياحية رامه الشيخ : تمييز مواصفات أنواع الفنادق وتخفيض عدد نقاط الإطعام والارتقاء بمستواها وتوسيع مساحات الغرف في المنشآت ومراعاة مواصفات السلامة والأمان كأدراج النجاة وأنظمة مكافحة الحريق والاهتمام بأنظمة التدفئة وإلزام أصحاب المنشآت بوضع شبكات تواصل عن طريق الانترنت والتركيز على الفنادق البيئية والطاقات المتجددة والعزل الحراري.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهدف من القرارين رفع مستوى المنشآت من خلال التركيز على مواصفات جودة الإكساء وجمالية الواجهات الخارجية للمباني وتحديد مواصفات خاصة لكل من الفنادق والمنتجعات” فنادق السياحة الدينية والفندق التراثي البوتيك وفندق الإقامة وفندق الطريق الموتيل” إلى جانب المواصفات والشروط المطلوبة لمستوى تصنيف الشاليهات.

وذكرت الوزارة أنه تم إدراج معايير عصرية حديثة في القرارين تعتمد استخدام التكنولوجيا وتأمين خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص فراغات معزولة للمدخنين وزيادة المساحات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والترفيهية في المنشآت الواقعة ضمن المناطق المفتوحة وخارج المخططات التنظيمية.

“سانا”

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