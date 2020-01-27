طاولتنا في بطولة غرب آسيا

تستعد بعض منتخباتنا الوطنية للمشاركة في استحقاقات رياضية قادمة، حيث يشارك منتخبنا لكرة الطاولة في تصفيات غرب آسيا للسيدات والرجال التي تستضيفها الأردن في 22 إلى 27 شباط القادم.

كما يشارك منتخب القوس والسهم إلى بنغلادش في الفترة من 22-27/2/2020 للمشاركة في بطولة التضامن الدولية لرماية القوس والسهم.

كما سيشارك نادي الشرطة المركزي بالتايكواندو في بطولة الفجيرة الدولية في الفترة من 25-29/1/2020 وكذلك للمشاركة في بطولة الأندية العربية.

كما يشارك في دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الإمارات مطلع الشهر القادم.

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