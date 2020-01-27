دوري سلة الناشئين

حقق فريق قاسيون بكرة السلة فوزاً مستحقاً على جاره الوحدة ضمن منافسات دوري كرة السلة للناشئين في المباراة التي أقيمت في صالة الفيحاء بدمشق وبنتيجة 82 -65.

وبهذا الفوز ينضم قاسيون إلى الفرق المتأهلة عن مجموعة دمشق إلى الدور النهائي للدوري برفقة الثورة الذي فاز على النصر بنتيجة 76-51 نقطة والفيحاء الذي تغلب على المحافظة بنتيجة 73-67 نقطة والجيش الذي تفوق على جرمانا بنتيجة 81-27 نقطة.

من جهة ثانية شهدت صالة غزوان أبو زيد الرياضية في حمص منافسات قوية في أولى جولات الملحق النهائي لدوري الناشئين للمجموعة الوسطى والساحلية الذي تتنافس خلاله فرق الوثبة والكرامة والطليعة وحطين.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الافتتاحية عن فوز حطين على الكرامة بنتيجة 52-47 نقطة والوثبة على الطليعة بنتيجة 71-48 نقطة بينما الجولة الثانية فوز الكرامة على الوثبة بنتيجة 57-48 نقطة.

ويلتقي في آخر مباريات الملحق الوثبة مع حطين والكرامة مع الطليعة علماً أنه سيتأهل في نهاية الملحق ثلاثة فرق إلى نهائي الدوري.

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