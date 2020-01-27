معين الكفيري:

واصلت سلتنا مسلسل نتائجها المتواضعة والمخيبة حتى الآن، وأن مشاركتها في مواجهة أندية دولية مهمة في دورة دبي الدولية في نسختها الحادية والثلاثين عكست البعد النسبي لسلتنا عن المستوى الدولي والحاجة الماسة للكثير من المباريات الدولية القوية للانتقال لثقافة اللعب السريع والجماعي والمهاري وإمكانية إعطاء الفرص لبقية اللاعبين وخطوة مفيدة في طريق التحضير للتصفيات الآسيوية.

منتخبنا تعرض للخسارة في أولى مبارياته أمام فريق «ماغيتي سبورت الفلبيني» بفارق خمس نقاط بنتيجة ٧٧/٧٢ وخسر مباراته الثانية أمام بيروت اللبناني بفارق ١٤ نقطة بنتيجة ٨٨/٧٤ ولم يقدم فريقنا الأداء المأمول وظهر في مستوى متواضع فنياً وبدنياً بسبب عدم التحضير والاستعداد الجيد، كما تعرض ممثلنا الآخر فريق الوثبة لخسارة صعبة بفارق أربع نقاط أمام فريق هوبس اللبناني بنتيجة ٩١/٨٧.

قلة الانسجام

مدرب فريق الوثبة عزام الحسين أرجع خسارة فريقه أمام الفريق اللبناني إلى قلة الانسجام وعدم التناغم والتفاهم بين اللاعبين المحليين والأجانب.

وأضاف: اللقاءات التي لعبها كانت لها خصوصيتها، وعانى الفريق من حالات عدم التوازن وقلة الانسجام بين اللاعبين المحليين والأجانب سواء اللاعب كريس الذي وصل في وقت متأخر جداً إلى البطولة ولعب مباراته الأولى، أو اللاعب اللبناني عمر أيوبي وسبقهم للفريق مارسيلو وجيرمي، واللاعبون الأربعة كانوا بحاجة لبعض الوقت للانسجام مع المجموعة، ولذلك كان التناغم في أرض الملعب مقبولاً، أما الفريق اللبناني فقد امتاز بالسرعة الكبيرة وحاول فريق الوثبة إيقاف مفاتيح اللعب لديه ونجح في ذلك.

وأشار مدرب الوثبة إلى أن اللعب في بطولات كهذه في مستواها الفني العالي وقوة فرقها يتطلب حالة عالية من التركيز والمواكبة في حالتي الدفاع والهجوم والتسجيل أيضاً.

وأكد الحسين أن التحسن والانسجام ظهرا على اللاعبين في النصف الثاني من اللقاء وطبقوا خطة الجهاز الفني وتعليماته إلى حد كبير وظهر وكأن الفريق يلعب مع بعضه منذ فترة وحتى اللاعب جيرمي انسجم وقدم المطلوب منه.

تقليص الفجوة

وعن مشاركة أنديتنا في هذه البطولة تحدث لـ«تشرين» المدرب الوطني جورج شكر قائلاً:

المشاركة في دورة دبي الدولية خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح للسلة السورية والمنتخب الوطني ومنذ العام الماضي سعينا للمشاركة فيها ولكن الدعوة لم تصدر من الجهة المنظمة والمهم أنها حصلت هذا العام.

وأضاف شكر، أي مباراة خارجية وأي دورة دولية هي حاجة ضرورية لسلتنا لتقليص الفجوة الفنية بين السلة السورية وسلة آسيا التي كبرت نتيجة الحرب الكونية على سورية فدورة دبي وبما تقدم هي جرعة قوية وعالية المستوى لمنتخبنا ولاعبينا، ولابد أن الفائدة الفنية ستظهر خلال البطولة بدخول أجواء المباريات وازدياد الانسجام بين اللاعبين.

وعن أداء اللاعبين السوريين خلال البطولة قال مدربنا الوطني: أداء اللاعبين جيد جداً حتى الآن وحتى تكتيكياً على اعتبار أنها المباراة الافتتاحية لهم، ونتيجة المباراتين سواء للمنتخب أو للوثبة تعد جيدة ومشجعة للجميع، ولاعبونا لديهم الأفضل وسيعملون على إظهار ذلك في المباريات القادمة.

وعن أداء اللاعبين الأجانب مع منتخبنا وفريق الوثبة قال: لاعب منتخبنا الوطني الأمريكي ظهر في أداء جيد، ويبدو أنه يمتلك أكثر وسيظهر مع التزامه أكثر بتكتيك المدرب وإيمانه بإمكانات زملائه في المنتخب.

واللاعبون المحترفون في صفوف فريق الوثبة جيدون ولكن ربما «السنتر» الأمريكي لديه إصابة أو إنه غير جاهز ولكنهم مع بقية اللاعبين المحليين كانوا قريبين من خطف الفوز من فريق هوبس اللبناني وقدموا لوحة جميلة لفريق يشارك للمرة الأولى في دورة على هذا المستوى.

نظام البطولة

سيستمر الدور الأول حتى يوم بعد غد حيث سيتأهل إلى الدور ربع النهائي الأربعة الأوائل من كل مجموعة على أن يغادر ثلاثة فقط؛ اثنان من المجموعة الأولى وواحد من الثانية على أن تقام منافسات الدور نصف النهائي يوم الجمعة القادم ثم تلعب المباراة النهائية مساء السبت القادم.

الجدير بالذكر أن البطولة تضم 11 منتخباً وفريقاً حيث تضم المجموعة الثانية منتخبنا الوطني إلى جانب منتخب الإمارات وفرق بيروت اللبناني ومايتي سبورت الفلبيني ورادس التونسي، بينما ضمت المجموعة الأولى فريق الوثبة السوري والرياضي اللبناني والاتحاد السكندري المصري وجمعية سلا المغربي والجامعة الأمريكية في دبي وهوبس اللبناني.

ويختتم منتخبنا الوطني مبارياته بالدور الأول اليوم الإثنين بلقاء منتخب الإماراتي الساعة السابعة مساء، ويلتقي الوثبة مع الاتحاد السكندري المصري الساعة الثالثة عصراً، ويلتقي مع الرياضي اللبناني يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة مساء ويختتم مبارياته بالدور بلقاء سلا المغربي يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساء.

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