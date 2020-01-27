قضية ساخنة.. عتب ولوم على الإدارة الاتحادية

عبد القادر كويفاتيه:

كثرت صيحات أبناء نادي الاتحاد في حلب مستنكرة بشدة ما جرى على خلفية مشاركة ناديهم في دورة دبي الدولية لكرة السلة، فهذه المشاركة غير المقبولة للسلة الاتحادية التي حملت كأس أغلى منافسة رياضية وهي كأس الجمهورية.. فكيف سمحت الإدارة الاتحادية لمنتخب الوطن الذي نعتز به أن يمثلها في دورة كهذه اعتاد نادي الاتحاد المشاركة فيها ولعدد كبير من فعالياتها وكان لاعبوه محط إعجاب وتقدير القائمين على دورة دبى الدولية، وإذا كانت حيلة البعض أن المنتخب سيدفع تكاليف المشاركة فقد سبقهم عضو الإدارة السابق ورئيس نادي الاتحاد السابق الدكتور نمير شحادة في تأمين شركة تكفلت بكل ماديات المشاركة والأغرب أن المنتخب الذي شكلوه لم يكلفوا أنفسهم عناء تسمية مدرب النادي الاتحادي في كادره الفني فتعالت الأصوات المستهجنة لما فعله المدرب من تبديلات لا تمت بصلة للعبة الشعبية الثانية، والأغرب هو تجاهل إشراك لاعبي الاتحاد وكأن «الخدعة» التي نفذها المدرب بـ«حرفنة» غير مجدية فتجاهل عنوة لاعبي الاتحاد، وأشرك لاعبين لا علاقة لهم وكأنه غير كفؤ لتمثيل المنتخب إضافة إلى أن المنتخب لم يدعَ إليه العديد من اللاعبين مثل علي ديار بكرلي واسحاق عبيد فهل سمعة الوطن بكرة السلة أضحت عرضة للقيل والقال وبتنا لا ننظر إلى البطولة كما نظر إليها نادي الوثبة الذي أشرك لاعبيه في محاولة لزيادة الاحتكاك وتوفير المناخ المناسب كي يكونوا من الفرق الأربعة التي ستنافس على بطولة الدوري القادم، أما السؤال الذي حيّر ثقاة اللعبة في حلب فهو.. من سيتحمل الخسائر التي كانت مع البداية هل نادي الاتحاد أم المنتخب، أما الفوز فبالتأكيد سيكون للمنتخب ومدربه القدير.. أسئلة تنتظر الإجابة عنها ويجب أن ننتبه إلى جملة الأخطاء التي وقعت ومازالت تقع في النادي الاتحادي الذي يسير إلى الهاوية من المخالفات الإدارية وهنا نذكر أن اثنين من أعضاء الإدارة أضحوا خارجها كالعضو صباح البكري أصبحت عضو التنفيذية وسعد قرقناوي عضو اتحاد كرة القدم.

أملنا ألّا ننتظر كثيراً تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فالمسألة لا تحتمل التأويلات.

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