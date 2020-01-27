اتحاد المصارعة يباشر تطبيق أجندته المحلية والخارجية

يباشر الاتحاد العربي السوري للمصارعة (الحرة والرومانية) تطبيق روزنامة نشاطاته وبطولاته للسنة الجديدة 2020، بإقامة بطولة الجمهورية لفئة الشباب التي ستستضيفها محافظة اللاذقية من الفترة التي تمتد من الثلاثين من الشهر الجاري وحتى الأول من الشهر القادم (أي على مدار ثلاثة أيام). والغاية من إقامة هذه البطولة في اللاذقية هي تنشيط هذه المحافظة في هذه اللعبة واكتشاف المواهب، وإفساح المجال للمحافظات الأخرى لإقامة بطولات مماثلة وللغرض نفسه لا أن تبقى جميع البطولات في العاصمة. مع العلم أن اللاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة هم من مواليد 2000-2001-2002 حصراً، والأوزان المعتمدة في المصارعة الرومانية هي: 55 كغ، 60 كغ، 63 كغ، 67 كغ، 72 كغ، 77 كغ، 82 كغ، 87 كغ، 97 كغ، 130 كغ.

بينما أوزان المصارعة الحرة فتمثلت في الآتي: 57 كغ، 61 كغ، 65 كغ، 70 كغ، 74 كغ، 79 كغ، 86 كغ، 92 كغ، 97 كغ، 125 كغ.

وسيتم اعتماد النظام الحديث للمشاركة ونظام المباريات والتحكيم والنقاط والقرعة، مع العلم أن مبدأ اعتماد مبدأ النقاط سيكون على النحو الآتي: المركز الأول سيحصل على 25 نقطة، والثاني على 20 نقطة، والثالث على 15 نقطة وكذلك الثالث مكرر.

ويشار إلى أنه يحق لكل محافظة المشاركة بثمانية أوزان أساسية ولاعبين اثنين إن وجدا وتكون تسميتهم باسم الاتحاد السوري للمصارعة وتحسب النقاط لمصلحة فريق الاتحاد السوري للمصارعة وتسمى بجانبه اسم محافظته الأصلية، وكذلك يحق لكل محافظة المشاركة بمدرب واحد لكل مصارعة وإداري.

محمد الفاعوري- عضو اتحاد المصارعة أكد لـ«تشرين» أن هذه البطولة هي باكورة بطولات اتحاد المصارعة في العام الجديد وبعدها ستكون بطولة الناشئين في حلب بداية الشهر القادم ومن ثم ستكون المشاركة في بطولة آسيا للرجال في الهند منتصف الشهر القادم أيضاً ونتمنى أن يحقق فيها لاعبونا ما يصبون إليه.

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