أبو الذهب: بطولة الأندية لاختراق الضاحية ستحدد منتخب المسافات المتوسطة لقوانا

هيفاء الإبراهيم:

تنطلق يوم الخميس القادم فعاليات بطولة الأندية لاختراق الضاحية التي ستقام منافساتها على مدار يومين 30 /31 من الشهر الحالي في محافظة السويداء بمشاركة جميع أندية القطر وللفئتين (2002) ومادون والفئة الثانية لمواليد (2003 _2004) للذكور والإناث،

أحمد أبو الذهب- أمين سر اتحاد ألعاب القوى تحدث لـ«تشرين» عن مجريات هذه البطولة قائلاً: بطولة الأندية لاختراق الضاحية هي إحدى البطولات المحلية المندرجة في روزنامة اتحاد اللعبة التي تساهم في تثبيت قواعد هذه الرياضة واتساع رقعتها الجماهيرية وتأتي باكورة فعاليات اتحاد ألعاب القوى لهذا الموسم/2020/ التي ستنطلق منافساتها على مدار يومين بتاريخ /30- 31/ في محافظة السويداء بمشاركة جميع الأندية السورية درجة (أولى وثانية وثالثة)، ولهذا سنشهد فيها منافسات قوية وتحديات كبيرة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين فيها، فالفئة الأولى ستضم مواليد 2002 ومادون ولمسافة /8كم/ للذكور ومسافة /6كم/ للإناث أما الفئة الثانية فستضم اللاعبين من مواليد /2003، 2004/ لمسافة /5/كم للذكور و/4/كم للإناث، وأضاف أبو الذهب: تعد هذه البطولة من الفعاليات المهمة التي تعطي التقييم الحقيقي للمستويات القوية للاعبينا التي سيتم على أساس نتائجها اختيار الوجوه الجديدة واللاعبين المتميزين لتحديد منتخب المسافات المتوسطة لقوانا، ونحن على ثقة بأن هناك قدرات وإمكانات قوية يمتلكها هؤلاء اللاعبون المتميزون التي نستطيع أن نسخرها بالشكل الصحيح والأمثل لفتح آفاق جديدة للتميز والنجاح وتحقيق الإنجازات وزيادة الرصيد الرياضي لهذه اللعبة، ونحن بدورنا سنتابع هؤلاء اللاعبين ونقدم لهم ما نستطيع حسب الإمكانات المتاحة لتمثيلنا مستقبلاً بأفضل صورة، ومن جهة ثانية ستنطلق أيضاً مطلع الشهر المقبل منافسات بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية للفئات نفسها وللمسافات نفسها، واستمراراً لتفعيل نشاطات الاتحاد وتوسيع القاعدة الرياضية لهذه اللعبة يطلق اتحاد اللعبة أيضاً منتصف الشهر القادم بطولة البراعم لاختراق الضاحية للذكور والإناث ولمسافات /4/ كم و/3/كم وذلك بتاريخ 20-21 من هذا العام إيماناً منه في إثراء المناخ الرياضي للقوى السورية.

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