ضبط ثلاثة مكاتب لبيع وشراء السيارات تتعامل بغير الليرة في دمشق

ضبطت إدارة الأمن الجنائي ثلاثة مكاتب لبيع وتجارة السيارات في محلتي “مشروع دمر والمزرعة” بمدينة دمشق تتعامل بغير الليرة السورية وذلك في إطار الجهود التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاحقة مخالفي المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 المتضمن منع التعامل بغير العملة الوطنية.

وذكرت الوزارة على صفحتها في فيس بوك أنه من خلال المتابعة والمراقبة تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وبحوزتهم عملات أجنبية متنوعة ووثائق وأوراق تثبت تعاملهم بغير الليرة إضافة إلى جهاز حاسوب محمول يتضمن أسعار صرف العملات بالسوق السوداء ومبالغ مالية بقيمة خمسة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة.

وبينت الوزارة أنه تمت مصادرة مسدس حربي مع ثلاثة مذخرات ومصاغ ذهبي، مشيرة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم ببيع وشراء السيارات الحديثة والمستعملة بالدولار الأمريكي بعد احتساب ثمنها وفق سعر السوق السوداء.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم حيث مازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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