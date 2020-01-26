35 قتيلاً وأكثر من 1600 مصاب حصيلة زلزال شرق تركيا

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس الأول إلى 35 شخصاً وأكثر من 1600مصاب وفق آخر الإحصاءات.

ونقلت “ا ف ب” عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله اليوم إن الحصيلة المؤقتة للضحايا ارتفعت إلى 35 قتيلاً وأكثر من 1600 جريح مشيراً إلى أن نحو 100 شخص يتلقون العلاج في المستشفيات حالة 13 منهم حرجة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على ثلاث جثث وسط أنقاض مبنى سكني منهار في حي سورسورو بمدينة الازيغ مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7ر6 درجات فيما بقي ستة أشخاص عالقين تحت أنقاض المبنى.

وتراجع الأمل في العثور على أحياء بعد 36 ساعة من الزلزال مع انخفاض الحرارة ليلا إلى عشر درجات تحت الصفر.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 1556 آخرين حيث تم تحديد مركز الزلزال في بلدة سيفريجه بمحافظة الازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة وتبعته عشرات الهزات الارتدادية.

طباعة