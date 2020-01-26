42 مركزاً و4 مشاف للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم في حمص

يوفر 42 مركزاً صحياً و4 مشاف في حمص خدمة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم مجاناً بينما تكثف جلسات التثقيف والمحاضرات والندوات فيها خلال شهر كانون الثاني شهر التوعية العالمي بالمرض.

مسؤول الصحة الإنجابية في مديرية صحة حمص الدكتور محمد العبود أوضح أنّ 150 مركزاً صحياً توفر خدمات الصحة الإنجابية المجانية منها 42 مركزاً موزعاً في الريف والمدينة تقدم خدمة مسح لطاخة عنق الرحم التي تتم قراءتها في مخبر مشفى الباسل بكرم اللوز ومخبر مديرية الصحة.

وبيّن العبود أن خدمة تنظير عنق الرحم موجودة في مشافي الباسل بكرم اللوز وابن الوليد وتلكلخ والمخرم، إضافة إلى مركز الأرمن الصحي مشيراً إلى أن جميع المراكز الصحية انضمت خلال الشهر الجاري إلى حملة التوعية بالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم عبر أنشطة تثقيفية مع تقديم الاستشارات المبدئية اللازمة.

وأوضح العبود أنّ مسح لطاخة عنق الرحم إجراء آمن وفعال وسريع يساعد في الكشف عن التغيرات الالتهابية والآفات ما قبل السرطانية، مشيراً إلى أن السيدات اللواتي يكشف لديهن لطاخات شاذة تتم إحالتهن لإجراء تنظير عنق رحم مكبر لتقدير مدى وشدة الآفة وتحديد العلاج المناسب.

وتوفر وزارة الصحة خدمة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم مجاناً عبر 700 مركز تجري خدمة أخذ اللطاخة، بينما تختص 38 مركزاً بقراءتها وتتضمن 28 مركزاً جهاز تنظير عنق الرحم موزعاً في المحافظات.

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