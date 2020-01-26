شهيدان بانهيار جزء من مبنى تعرض لاعتداء إرهابي في حي جمعية الزهراء بحلب

استشهد مدنيان من جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بصاروخ على أحد المباني بحي جمعية الزهراء عند الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وأشار مراسل سانا في حلب إلى أن سقوط صاروخ أطلقته التنظيمات الإرهابية على مبنى في حي جمعية الزهراء بالمدينة أدى إلى انهيار أجزاء من الطابقين الأخيرين من المبنى واستشهاد مدنيين اثنين تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض.

وذكر رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي في تصريح لـ سانا في وقت سابق أنّ مبنى من 4 طبقات في حي جمعية الزهراء تعرض لصاروخ أطلقه إرهابيون من الريف الغربي للمدينة تسبب بانهيار جزء من آخر طابقين.

وفي تصريح لمراسل سانا في حلب بين المهندس عمر كبصو مدير خدمات مجلس مدينة حلب في حي حلب الجديدة أن آليات مجلس المدينة وبمؤازرة قطاعات الدفاع المدني والإسكان العسكري والإطفاء والكوادر العاملة بها توجهت فور حدوث الانهيار إلى المبنى وتم إجلاء الأهالي وبدأت بعمليات إزالة الأنقاض وعمليات الإنقاذ حيث تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا محاصرين ضمن البناء وهم بصحة جيدة.

وأوضح وليد حوري من فوج إطفاء حلب أنّه وفور الإبلاغ عن سقوط الصاروخ سارعت سيارات وأطقم الإطفاء إلى المبنى وقامت بإطفاء الحريق وشاركت بأعمال إجلاء وإنقاذ الأهالي وواصلت العمل حتى تم انتشال جثماني الشهيدين من تحت الأنقاض.

ورداً على خروقات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له واعتداءاتها على الأحياء الآمنة في حلب بدأت وحدات من الجيش العربي السوري تنفيذ ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد أوكار وتحصينات المجموعات الإرهابية في مناطق انتشارها بالريف الغربي للمدينة لوضع حد نهائي لخروقاتهم واعتداءاتهم على المدنيين.

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