مركزي تحويل كهرباء بالخدمة في اللاذقية

وضعت ورشات الشركة العامة لكهرباء اللاذقية اليوم مركز تحويل باستطاعة 1000 ك.ف.آ في مشروع شريقي بحي سقوبين بالخدمة ضمن خطتها لمعالجة الأحمال المتزايدة على مراكز التحويل.

وأوضح مدير الشركة المهندس فادي سعود أنّ المركز الجديد سيخفف الضغط عن مركزي التحويل الموجودين في المنطقة الأول بمركز أمير ديواني باستطاعة 1000 ك.ف.أ والثاني عند مفرق سنجوان الذي يضم محولتين باستطاعة 400 و630 ك.ف.ا، مبيناً أنّ وضع هذا المركز بالخدمة من شأنه استقرار وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية وتخفيف الأعطال والحمولات الزائدة.

وأشار سعود إلى أن الشركة استكملت وضع مركز تحويل جديد في الدعتور المزار باستطاعة 1000 ك.ف.آ في الخدمة لمعالجة الأحمال الكهربائية المتزايدة في المنطقة، لافتاً إلى أن الشركة رفعت استطاعة مركز تحويل “عالم الطفولة” في حي الصليبة بمدينة اللاذقية من 400 إلى 630 ك.ف.أ لمعالجة ارتفاع الحمولة أيضاً في المركز.

وركبت الشركة 3 مراكز تحويل جديدة في مناطق مختلفة في حي الدعتور أدخلت اثنتين منها في الخدمة يوم الجمعة الماضي.

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