إغلاق 50 محلاً مخالفاً وتنظيم 296 ضبطاً في اللاذقية

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية خلال الأسبوع الماضي 296 ضبطاً وأغلقت 50 محلاً لفعاليات تجارية مخالفة.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد في تصريح أنّه تم تنظيم 93 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار بعضها بحق مكاتب سيارات و64 لعدم تداول الفواتير و25 ضبطاً للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع.

وفي السياق نفسه، ضبطت عناصر المديرية معتمد توزيع اسطوانات غاز منزلي في قرية حميميم بريف جبلة امتنع عن توزيع 100 اسطوانة غاز لأهالي القرية بموجب البطاقة الذكية بغرض الإتجار بها في السوق.

طباعة