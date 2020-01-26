أهالي حلب يطالبون الجيش باجتثاث الإرهاب

أكد أهالي حلب دعمهم للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العربي السوري ضد أوكار التنظيمات الإرهابية على الأطراف الغربية والجنوبية الغربية من المدينة ووقوفهم خلف الجيش لتخليص حلب وأهلها من الإرهاب الغادر الذي يتعرضون له كل يوم.

وفي تصريح لمراسلة سانا في حلب دعا سامر شياح من أهالي مدينة حلب في رسالة اعتبرها موجهة من جميع أبناء المدينة وحدات الجيش العربي السوري إلى “ضرب أولئك الإرهابيين بيد من حديد بعد تماديهم في الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة”.

وفي ساحة سعد الله الجابري أكد عدد من أهالي المدينة وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري حتى تحقيق النصر حيث قالت الشابة لارا دليواتي: “ندعو من كل قلوبنا بالنصر لأبطال الجيش الذين يخوضون معارك شرسة ضد الإرهابيين وتخليص السوريين وأبناء مدينة حلب من الإرهاب” مؤكدة صمود أهالي حلب في وجه هذا الإرهاب حتى دحره وتخليص المدينة من جرائمه ومشددة على أنه كما دحرت حلب وأهلها والجيش العربي السوري قطعان الإرهاب الذي جثم على صدر المدينة سنوات سيدحر الجيش اليوم الإرهاب في كافة أرجاء سورية.

من جهته أكد تامر أسعد أن “الانتصارات والتقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري تعد فخراً لأهالي مدينة حلب الذين يشعرون بالسعادة بهذا التقدم الذي يحققه الجيش كي ترتاح حلب وأهلها من قذائف الحقد والغدر الإرهابية” وهذا ما شددت عليه زوجته شيرين قبلان التي ابتهلت إلى الله أن يحمي أبطال الجيش حتى يحققوا الانتصار على الإرهاب.

وتوجه العم محمد عطار بالدعاء إلى الله بأن ينصر الجيش العربي السوري ويسدد خطاه كي تعود سورية كما كانت سابقاً، وهذا ما أكده محمد شنن متمنياً تخليص حلب وأهلها وسورية كاملة من الإرهاب بسواعد أبطال الجيش العربي السوري.

وتتعرض مدينة حلب لاعتداءات إرهابية متكررة بالقذائف الصاروخية تشنها التنظيمات الإرهابية التي تتمركز غرب المدينة في كفر حمرة والمنصورة والراشدين والبحوث وخان العسل ومحيط كفرناها وارتقى نتيجة هذه الاعتداءات خلال الأسبوع الماضي فقط نحو 23 شهيداً من المدنيين وعشرات الجرحى.

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