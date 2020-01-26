إغلاق 713 فعالية تجارية مخالفة خلال أسبوع

نظمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسبوع الماضي 1071 ضبطاً توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيد بالتسعيرة والبيع بسعر زائد والاتجار بالمواد التموينية المدعومة مع إغلاق 713 فعالية تجارية مخالفة.

وأشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إلى أنه تم تنظيم ضبوط بحق 64 مكتب سيارات وإغلاق نحو 18 منها لعدم إعلانها عن الأسعار.

وأوضح شعيب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون 14 لعام 2015 وهي غرامة مالية والإحالة موجوداً للقضاء وإغلاق المحل أو الفعالية التجارية وسحب الرخص لموزعي ومعتمدي المواد المدعومة من قبل الدولة.

وحسب شعيب تم تشديد وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والطلب من أصحاب جميع الفعاليات الاقتصادية “التجارية والصناعية” الالتزام بأحكام القانون ولاسيما لجهة الإعلان عن أسعار المواد المطروحة بشكل واضح ومقروء والتقيد بها وعدم تقاضي زيادة عن الأسعار المحددة لتشمل كل المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والخليوية ومواد البناء والسيارات وأسعار بدل الخدمات والمخالفات المتعلقة بالمطاعم.

وبيّن شعيب أن عقوبة من يتلاعب بمواد البطاقة الإلكترونية “الذكية” أو الغش في موادها تصل للإحالة موجوداً للقضاء وحجز السيارة المخالفة وسحب الترخيص إن اقتضى الأمر وذلك وفق المخالفة المرتكبة.

وأكد شعيب أن الرقابة على الأسواق مستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة إضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين والمعالجة الفورية من قبل مديريات حماية المستهلك أصولاً.

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