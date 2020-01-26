آخر تحديث: 2020-01-26 15:47:22
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الجيش يستهدف مقرات الإرهابيين في الليرمون بريف حلب الغربي

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التصنيفات: آخر الأخبار

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