الجيش يستهدف مقرات الإرهابيين في الليرمون بريف حلب الغربي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 31 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 26 كانون الثاني 2020
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أهالي حلب يطالبون الجيش باجتثاث الإرهاب
المقداد يبحث مع شيبان تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والـ"يونيسيف"
موسوي: السلطات الأمريكية تتعامل مع الإيرانيين بسلوك عنصري
انهيار جزئي لمبنى سكني بحلب نتيجة اعتداء إرهابي
213 مستوطناً يقتحمون الأقصى
تقدم جديد للجيش بريف معرة النعمان بعد تطهيره الغدفة من الإرهابيين
المجلس الوطني الفلسطيني: على المجتمع الدولي مواجهة "صفقة القرن"
العدوان السعودي يواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو لعدم الاكتفاء بإدانة "صفقة القرن"
الصين تواصل إجراءاتها تحسباً لانتشار أوسع لـ "كورونا"
الجيش يدمّر مستودع ذخيرة للمجموعات الإرهابية بريف حلب الغربي
الاحتلال يواصل عزل ستّة أسرى ويرفع حالة التأهب في الضفة
عريقات: "صفقة القرن" مرفوضة
تأجيل امتحانات اليوم في جامعة حلب
الخارجية الكوبية: تعليق بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع هافانا هو استجابة للضغوط الأمريكية