31 قتيلاً الحصيلة الجديدة للزلزال التركي

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس الأول الى 31 قتيلاً بينما بلغ عدد المصابين 1556 وفق آخر الإحصاءات.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان نقلته وسائل إعلام تركية: إن عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب محافظة الازيغ بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ارتفع إلى 31 اليوم، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من اخراج 45 شخصاً من تحت الأنقاض.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 29 شخصاً وإصابة 1500 بينما تواصلت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وتم تحديد مركز الزلزال في بلدة سيفريجه في الازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة، وتبعته عشرات الهزات الارتدادية .

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