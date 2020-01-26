بفوزه على بلاتينيوم.. الهلال يضع الأهلي في موقف محرج

حقق نادي الهلال السوداني فوزاً ثميناً على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي (1-0) في عقر داره، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدين الفريق السوداني بالفضل في انتصاره لمهاجمه محمد موسى الضي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط، وارتقى إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي، الذي يواجه، اليوم، الأهلي المصري، صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ووضع الهلال الأهلي في موقف لا يحسد عليه، حيث يتعين عليه الفوز على النجم الساحلي، أو على الهلال في السودان، لكي يبلغ الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما كان فريق بلاتينيوم ودّع البطولة بشكل رسمي، منذ الجولة الماضية، حيث يقبع في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

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