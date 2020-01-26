العيد: من العار التعاقد مع نوادي الاحتلال

رفض لاعب موريتانيا الدولي، الحسن العيد، المحترف بدوري الدرجة الأولى بـ إسبانيا الاحتراف، في الدوري الذي يقيمه كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العيد البالغ من العمر 23 عاماً في تصريحات مع قناة “بلوارميديا”، أمس: لن أتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا علي أموال الدنيا، مؤكداً: أرفض هذا الأمر وأعتبره عاراً.

وشدد اللاعب الموريتاني المحترف في نادي “بلد الوليد” بدوري الدرجة الأولى الإسباني، أن قدمه لن تطأ أرض الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: هذا أمر مفروغ منه.

وأوضح أن المحاولات من قبل نوادي تابعه للاحتلال الإسرائيلي، بدأت قبل ثلاث سنوات، لكنه دائماً يرفض.

وأشار العيد إلى أنه أكد للوسطاء الذين عرضوا عليه التعاقد مع نوادي تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن هذا أمر مستحيل.

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع موقف العيد، وعبّروا عن فخرهم بموقفه الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

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