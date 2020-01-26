الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو إلى عدم الاكتفاء باستنكار وإدانة صفقة القرن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ودعم المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي لإفشال صفقة القرن التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية .

وأوضحت الجبهة في بيان لها، اليوم، نقلته وكالة “معا” الإخبارية أن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن عن الصفقة قبل يوم الثلاثاء القادم يحمل في طياته الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية بضم الأغوار وأنحاء واسعة من الضفة الغربية وتهويد القدس وطمس معالمها العربية الفلسطينية .

ودعت الجبهة إلى عدم الاكتفاء باستنكار وإدانة صفقة القرن، مشددة على ضرورة دعم مقومات صمود الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه الوطنية التي كفلتها القوانين الدولية .

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