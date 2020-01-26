الصين تواصل إجراءاتها تحسباً لانتشار أوسع لـ “كورونا”

واصلت السلطات الصينية إجراءاتها الاحترازية تحسباً لانتشار اوسع لفيروس كورونا الذي أصاب مدناً عدة وأودى بحياة العشرات.

ووفقا لقناة “سي سي تي في” الرسمية، أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عن أن واحدة من مقاطعاتها وثلاث مدن في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس فيما أعلنت مدينة شانتو إغلاقها جزئياً، اليوم، في أول إجراء تتخذه مدينة صينية تقع خارج دائرة انتشار المرض.

وأوضحت مقاطعة شاندونغ شرق البلاد أنها ستعلق دخول حافلات الرحلات الطويلة إلى أراضيها بعدما أعلنت ثلاث مدن هي تيانجين وبكين وتشيان إجراءات من هذا النوع، ولن يسمح للحافلات التي تعمل داخل المقاطعة بالتحرك ما لم تتخذ إجراءات لقياس حرارة المسافرين.

وكان مسؤول في تشيان اعلن أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات، بدءاً من اليوم، وكذلك دخول حافلات السياح إليها مضيفاً: إن تنقلات سيارات الأجرة داخل المدينة ستمنع أيضاً باستثناء تلك القادمة من مطار المدينة.

وفرضت مدن ومناطق عدة في الصين قيوداً على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات عن أن ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونغ كونغ ستغلق، ابتداء من اليوم، للمساعدة في منع انتشار الفيروس لكنها أوضحت أن العمل سيسير كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند بهونغ كونغ.

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