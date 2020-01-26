«تايمز»: بريطانيا تهدد بفرض رسوم للضغط في المحادثات التجارية مع «الأوروبي»

أعلنت صحيفة «تايمز» البريطانية أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.وذكرت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية (كوسيلة ضغط) في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع للحكومة هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ ثلاثين في المئة على بعض أنواع الجبن الفرنسي وعشرة في المئة على السيارات الألمانية.وقالت الصحيفة: إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مضيفةً: إن الوزراء اتفقوا أيضاً على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني.

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