وصف زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرنوفسكي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 40 شخصاً في الصين إلى الآن، بأنه استفزاز أمريكي.

وقال جيرنوفسكي في اجتماع مع الطلاب والمدرسين في معهد الحضارات العالمية: إنه بالفعل يمتد عبر جميع القارات (فيروس كورونا).. يخشى الأمريكيون أنهم لن يكونوا قادرين على تجاوز الصين، أو على الأقل البقاء على قدم المساواة معها، في إشارة منه إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة بين الدولتين. وشدد على أن مثل هذه الاستفزازات ليست الأولى، مذكراً بإنفلونزا الطيور ولحم البقر البريطاني (بسبب جنون البقر).

وخلص جيرنوفسكي إلى أنه في غضون شهر، سيتوقف كل شيء، معتبراً أن هذا الفيروس استفزاز، وأن أشخاصاً يعيش معظمهم في سويسرا أصبحوا من أصحاب المليارات بسبب بيع الأدوية المتعلقة بالفيروس.

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