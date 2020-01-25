عمليات بحث عن ناجين من زلزال قضى على 29 شخصاً في تركيا

تواصلت عمليات الانقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض إثر الزلزال القوي الذي ضرب أمس شرق تركيا وأودى بحياة 29 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة إدارة الطوارئ والكوارث قولها إنه تم إنقاذ 43 شخصا من تحت أنقاض الأبنية المنهارة في الازيغ مؤكدة مصرع 29 شخصا في الازيغ وفي ملاطيا المجاورة وإصابة 1500 شخص بجروح.

ويقدر المسعفون وجود 19 آخرين لا يزالون محتجزين.

والزلزال البالغة شدته 8ر6 درجات على مقياس ريختر وقع مساء أمس وتم تحديد مركزه في بلدة سيفريجه في محافظة إلازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة.

وضربت هزة أرضية مجددا اليوم قضاء سيفريجة بولاية الازيغ شرق تركيا بلغت قوتها 1ر5 درجات على مقياس ريختر.

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