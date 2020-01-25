الجيش يضرب بقوة أوكار الإرهابيين وتحصيناتهم غرب مدينة حلب

نفذّت وحدات من الجيش العربي السوري عملية استهداف واسعة ووجهت ضربات مركزة ضد أوكار وتحصينات المجموعات الإرهابية على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولاً إلى مناطق الراشدين غرب حلب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش استهدفت هذه الليلة بشكل واسع التنظيمات الإرهابية ودكت أوكارها وتحصيناتها في كفر حمرة والراشدين والمنصورة وخان العسل ومحيط كفر ناها غرب حلب وذلك رداً على خروقات التنظيمات واعتداءاتها على الأحياء الأمنة في حلب.

وبيّن المراسل أن ضربات الجيش المكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ والتي سمع صداها في مختلف مناطق مدينة حلب كبدت الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد ودمرت راجمة صواريخ ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وأدت إلى انهيارات واسعة في صفوفهم على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولاً إلى مناطق الراشدين غرب حلب.

طباعة