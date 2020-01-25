مصدر عسكري: يستمر تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل معه بخروقاتهم المتكررة في #منطقة_خفض_التصعيد في محافظة إدلب وغرب حلب، مستهدفة باعتداءاتها اليومية المناطق السكنية ومواقع قواتنا المسلحة بالقذائف الصاروخية المتنوعة والمفخخات التي تؤدي إلى ارتقاء شهداء، وتنشر الموت والدمار والخوف في أوساط المدنيين الآمنين، وهذا ما لا يمكن السماح باستمراره

PM 10:03 2020/01/25

المصدر: إن حياة المدنيين الأبرياء أمانة يعتز الجيش العربي السوري بحملها، وهو مصمم على وضع حد نهائي لهذه الخروقات المتكررة، والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، ولن تُخْتَزَل أعمال الجيش بالرد على مصادر نيران التنظيمات الإرهابية المسلحة، بل ستشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله