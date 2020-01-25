آخر تحديث: 2020-01-25 22:05:59
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مصدر عسكري: يستمر تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل معه بخروقاتهم المتكررة في #منطقة_خفض_التصعيد في محافظة إدلب وغرب حلب، مستهدفة باعتداءاتها اليومية المناطق السكنية ومواقع قواتنا المسلحة بالقذائف الصاروخية المتنوعة والمفخخات التي تؤدي إلى ارتقاء شهداء، وتنشر الموت والدمار والخوف في أوساط المدنيين الآمنين، وهذا ما لا يمكن السماح باستمراره

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