عملية نوعية باستئصال العظم الهلالي لمريضة في مشفى قطنا

ممدوح عوض:

ذكر رئيس مشفى قطنا الوطني في ريف دمشق الدكتور بسام عدنان الموعي أن المشفى قام بعملية نوعية لمريضة تعاني ألم معصم أيمن (داء كينبوك) نتيجة رض مزمن, وبعد التصوير الشعاعي تبين وجود نخر مع انهدام بالعظم الهلالي فتم إجراء عمل جراحي تم فيه استئصال العظم الهلالي مع تطويل للعظم الكبير بالإضافة إلى طعم عظمي ذاتي, وأضاف: إن المشفى أجرى العديد من العمليات الجراحية الباردة والإسعافية والقيصرية وغيرها بأسعار رمزية, وبيّن الموعي أن عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين من أبناء ريف دمشق الغربي والجنوبي خلال عام 2019 وصل إلى نحو 279 ألف خدمة طبية وصحية في حين بلغت نسبة الإشغال في المشفى 57 بالمئة, وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 44682 مراجعاً, وأشار الموعي إلى أن عدد المسجلين المقبولين في المشفى نحو 8200 مريض وعدد مرضى العناية 1258 والعمليات الجراحية نحو 1800 والعمليات القيصرية 762 عملية والولادات الطبيعية 1078 وبلغ عدد العمليات النسائية الأخرى 160 عملية, في حين بلغ عدد التحاليل المخبرية 144205 تحاليل والصور الشعاعية 19228 وصور تخطيط القلب 4866 وصور الإيكو 10696 وعدد جلسات الكلية الصناعية 1685 وجلسات التنظير 168 وصور البانوراما الفكية 329 وصور الثدي (الماموغرافي) 624 صورة وعدد صور تخطيط السمع والدماغ (تخطيط السمع 77, معاوقة سمعية 1111).

وأشار رئيس مشفى قطنا الوطني إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية والطبية الشاملة من خلال رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى من قبل الكادر الطبي والإداري في المشفى, ولفت إلى أن المشفى يسعى جاهداً لتأمين المستلزمات الطبية من أدوية وأوكسجين ومستهلكات طبية سعياً منه لتقديم أفضل الخدمات العلاجية, وأشار الموعي إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المشفى من خلال عطل في جهاز الطبقي المحوري وهو خارج الخدمة منذ افتتاح المشفى عام 2016, ونقص الكادر الطبي والفني ولاسيما الأطباء الاختصاصيين باختصاص جراحة الأطفال والعصبية والعناية المشددة والمفاصل والقلبية.

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