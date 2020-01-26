تهافت على تعقيب المعاملات في درعا.. وللمرأة دور نشط في المهنة

وليد الزعبي:

تزايد الإقبال على مهنة تعقيب المعاملات في محافظة درعا، وذلك لكونها توفر فرص عمل بدخل جيد للشباب والشابات ضمن الظروف المعيشية الصعبة حالياً، لكن المشكلة التي يثيرها عدد من المواطنين تنصب على بعض المعقبين غير المرخصين الذين يطلبون أجوراً باهظة بذريعة أنهم يستطيعون تلافي بعض العقبات وتسريع إنجاز المعاملات في الدوائر بحكم معارفهم وعلاقاتهم، بينما يطالب المعقبون المرخصون بضرورة قمع ظاهرة المخالفين المتطفلين على المهنة، الذين يعدون الأساس في أي استغلال يحدث للمواطن أو أي إساءة للمهنة، وهم يشاركونهم عملهم من دون أي وجه حق.

وعن الضوابط الناظمة لعمل مهنة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض، أوضح رئيس اتحاد حرفيي درعا إبراهيم الكفري أن المرسوم رقم 12 لعام 2014 حدد آليات العمل في مهنة تعقيب المعاملات، حيث يشترط أن يحمل المعقب شهادة الثانوية العامة كحد أدنى ويخضع لدورة مسلكية تدريبية لمعرفة أصول المهنة وضوابطها قبل إلحاقه بركب العمل فيها.

بينما أشار رئيس المكتب الإداري والقانوني أيمن الضماد إلى أنه تم تنظيم دورة مسلكية تدريبية لجميع المتقدمين بطلبات العمل في المهنة بنهاية عام 2016 شملت تدريب 110 أشخاص حينها بإشراف الاتحاد العام للحرفيين، ومن المزمع خلال فترة قريبة إقامة دورة ثانية بالتنسيق مع الاتحاد العام لتدريب ما يزيد على 200 شخص آخرين من المتقدمين بطلبات العمل في المهنة ومن ثم تنسيبهم للاتحاد ومنحهم البطاقة الخاصة بمزاولة العمل، علماً أن الكثير من النساء يزاولن المهنة بينما أخريات تقدمن مؤخراً بطلبات انتساب للاتحاد من أجل العمل في المجال نفسه، ولفت إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بضبط جميع المتطفلين على المهنة من دون ترخيص وأن يتم توجيه الجهات المعنية لجميع الدوائر بعدم التعامل مع أي شخص لا يحمل بطاقة المعقب، لافتاً إلى أن هؤلاء المتطفلين يقومون أحياناً باستغلال المواطنين وتقاضي أجور باهظة منهم، وخاصة أنهم لا يأبهون بأصول المهنة والأجور المحددة بهذا الصدد ضمن بعض المديريات.

من جهته ياسر الحريري- رئيس جمعية معقبي المعاملات أشار إلى أن الإقبال على العمل في المهنة زاد بمقدار الضعف بعد عودة كل أرجاء المحافظة إلى كنف الدولة، وذلك من 200 إلى 400 معقب، حيث إنها فرصة عمل جيدة مدرة للدخل ومجالاتها واسعة بموجب الصلاحيات التي منحها المرسوم 12 لعام 2014 الناظم لعملها، مبيناً أن هذا المرسوم حدد عقوبات بحق كل من يمارس هذه المهنة من دون ترخيص، وأكد وجود عدد ليس بقليل ممن يزاولون تعقيب المعاملات بشكل مخالف، حتى إن بعض المحامين يعقبون معاملات بالرغم من أن ذلك ممنوع. وفيما يتعلق بأجور التعقيب كشف الحريري ل«تشرين» أن هناك تسعيرة نظامية تحدد أجور تعقيب كل نوع من المعاملات في مديريات النقل والمصالح العقارية، والتعليمات تنص على ضرورة إعلانها في أماكن واضحة يراها المواطن في تلك المديريات ويسترشد بها لكيلا يتم استغلاله، وأهاب بالمواطنين في حال حدث وتقاضى أي معقب زيادة في الأجر منهم أن يبادروا إلى مراجعة الجمعية واتحاد حرفيي درعا من أجل ضبط المعقب المخالف وإنصافهم، وخاصة أن الجمعية لديها ضابطة عدلية مخولة بمتابعة أي مخالفات وضبطها وردعها.

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