تنسيق فترات تقنين الكهرباء في اللاذقية بما يناسب عمل المخابز

أكد مدير عام شركة الكهرباء باللاذقية المهندس فادي سعود أنه سيتم تغيير مواعيد التقنين الكهربائي في المحافظة بما يتناسب مع عمل 8 مخابز حيوية فيها بما يضمن تغذيتها بالتيار الكهربائي أثناء عملية الإنتاج.

وأوضح سعود في تصريح لـ سانا أن الغاية من القرار تأمين التغذية الكهربائية للمخابز خلال عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن بعض الوحدات السكنية المرتبطة بخطوط الشبكة الكهربائية نفسها ستستفيد من القرار.

من جهته أشار مدير فرع الشركة العامة للمخابز سامر سوسي إلى أن التنسيق مع شركة الكهرباء يضمن تغذية المخابز بالكهرباء وأن يكون التقنين خلال فترة توقف المخابز عن الإنتاج وهو ما يدعم عملية الإنتاج ويحقق وفراً بالمحروقات، مبيناً أن المخابز المشمولة بخطة التنسيق بين الكهرباء والفرع تتوزع على مختلف المناطق وتشمل مخابز دمسرخو وساحة حلوم والكرامة وبسنادا في مدينة اللاذقية ومخابز القرداحة وجبلة والحفة إضافة إلى مخبز خربة الجوزية بريف اللاذقية.

وتعمل هذه المخابز بنظام ورديتين يومياً تبدأ الأولى من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية ظهراً والوردية الثانية من الخامسة مساء وحتى الثانية صباحاً.

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