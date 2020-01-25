ليستر يتأهل لدور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنكليزي

فاز فريق ليستر سيتي على منافسه برينتفورد بنتيجة 1-0 وتأهل لدور الستة عشر في كأس الاتحاد الإنكليزي، وسجل هدف المباراة المهاجم النيجيري كليتشي إيهيناتشو البالغ عمره 23 عاما بعد أربع دقائق من زمن المباراة ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في تسع مباريات دخل فيها التشكيلة الأساسية في هذه المسابقة.

وتلاشت تقريباً آمال برينتفورد في تحقيق أي مفاجأة بعدما قرر مدربه توماس فرانك الاعتماد على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني في ظل الارتباط بخوض مواجهة مرتقبة أمام نوتنجهام فورست في دوري الدرجة الثانية.

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