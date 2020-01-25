البارشا يخسر بقيادة مدربه الجديد

ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني استطاع فالنسيا إلحاق الخسارة الأولى ببرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين بهدفين للاشيء مساء اليوم السبت في ملعب ميستايا.

وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي جوميز في الدقيقة 77.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد البارشا عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة ملاحقه ريال مدريد مع بلد الوليد ضمن منافسات نفس الجولة.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

كما تعادل إسبانيول وأتلتيك بيلباو 1 ـ 1، وبقي بيلباو سابعاً بـ 31 نقطة بينما لسبانيول 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

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