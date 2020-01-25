روسيا تجلي رعاياها من ووهان بسبب كورونا

أعلنت السفارة الروسية لدى بكين اليوم أنها بدأت العمل مع السلطات الصينية لتنظيم عملية إجلاء مواطنيها في مدينة ووهان الصينية بسبب كورونا.

ونقلت روسيا اليوم عن المسؤول الصحفي بالسفارة الروسية غيورغي يغروف قوله إن سفارة بلاده تعالج طلبات رعاياها وتعمل جاهدة مع الجانب الصيني من أجل إجلاء الروس الموجودين في مقاطعة خوبي ووهان.

وتسارع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أثار الذعر داخل الصين وتسلل إلى خارج حدودها لتسجل دول أخرى حول العالم بما فيها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند عددا من الإصابات الجديدة في وقت سارعت فيه بلدان كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تأمل من خلالها درء الفيروس عن أراضيها.

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