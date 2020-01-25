137 ناجحاً في مسابقة المعهد العالي للقضاء

أصدرت وزارة العدل أسماء الناجحين في الامتحان المؤتمت الذي أقيم اليوم للمتقدمين لمسابقة الدورة الثالثة للمعهد العالي للقضاء التي أعلنت عنها الوزارة في الـ29 من شهر تموز عام 2019.

وبلغ عدد الناجحين وفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه 137 طالباً من أصل 271 تقدموا للامتحان موضحة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين عبر موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد بدء الدورة التحضيرية يحدد بقرار لاحق ينشر على موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية وصفحة المعهد العالي للقضاء على فيسبوك وعلى لوحة الإعلانات في الوزارة والمعهد وفي عدلية كل محافظة ويعد بمثابة تبليغ شخصي للمتقدم.

وأعلنت وزارة العدل في تموز الماضي عن إجراء مسابقة لقبول خمسين طالبا في الدورة الثالثة للمعهد العالي للقضاء من حملة الإجازة في الحقوق من الجامعات السورية أو ما يعادلها “الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق” بهدف إخضاعهم للتدريب والتأهيل لمدة سنتين لتعيينهم كقضاة حكم وقضاة نيابة عامة في المرتبة والدرجة التي يحددها القانون.

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