وزير الداخلية: التشديد على تنفيذ المرسومين 3 و4 لضبط الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة

أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون ضرورة التشدد بتنفيذ مضمون المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 والتعميم رقم 83/ص لعام 2020 حول ضبط الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والتلاعب بأسعار الصرف والتنسيق مع ضابطة مصرف سورية المركزي.

وأشار الوزير الرحمون خلال لقائه اليوم قادة شرطة المحافظات ومديري الإدارات ورؤساء الفروع والمكاتب المركزية إلى أن أولويات عمل الوزارة مكافحة الجرائم بكل أشكالها بالوسائل والإمكانات المتاحة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض فيها سورية لحرب اقتصادية أدت إلى انتشار ظاهرة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية بصورة غير مشروعة.

ولفت الوزير الرحمون الى أهمية التشاركية بين المواطن ورجال الشرطة لحفظ الأمن والتصدي للجريمة بمختلف صورها وتفعيل مبدأ المحاسبة والتأكيد على مفاهيم القيم والأخلاق لدى رجل الشرطة.

ودعا وزير الداخلية قادة الشرطة إلى الاهتمام باستقبال المواطنين ومعالجة مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالهجرة والجوازات والمرور والشؤون المدنية والأمن الجنائي.

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