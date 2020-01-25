امتحان تحريري مؤتمت لمسابقة تثبيت الوكلاء في التربية

أجرت وزارة التربية اليوم الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة تثبيت 15 ألفاً من المعلمين الوكلاء وذلك من أصل 16934 متقدماً لهذه المسابقة بما فيهم ذوو الشهداء والمصابون بحالة العجز لتعيينهم بوظيفة معلم من الفئة الثانية من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأشارت وزارة التربية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات والتحضيرات اللازمة لإنجاح المسابقة وإجراء الامتحان حيث وافقت على نقل مكان الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين لمصلحة مديريات التربية في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب إلى مديرية تربية دمشق في حين حددت مكان الامتحان للمتقدمين لمصلحة مديرية تربية الرقة في مديرية تربية حماة.

وبينت الوزارة أن أسئلة الامتحان كانت مؤتمتة ومجموع درجاته 80 درجة موزعة على النحو التالي أسئلة ملائمة لمنهاج الصفوف من الصف الأول إلى السادس في مادتي اللغة العربية 30 درجة والرياضيات 30 درجة أيضاً والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 عشر درجات والثقافة العامة عشر درجات ويشترط لنجاح المتقدم حصوله على مجموع درجات لا تقل عن 50 درجة.

وكانت الوزارة أعلنت في الثالث عشر من آذار 2019 عن إجراء مسابقة لانتقاء نحو 15 ألف معلم وفق أحكام القانون 38 لعام 1975 وينص القانون 38 في مادته الأولى على أنه يجوز بناء على ترشيح من قبل لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة معلم في التعليم الابتدائي وفق شروط من بينها أن يكون المعلم حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومارس مهنة التعليم وكالة في المدارس الابتدائية الرسمية بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن خمسمئة يوم وألا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العالية أو المتوسطة.

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