تخريج دورة قوى أمن داخلي في الحسكة

خرجت قيادة شرطة الحسكة اليوم دورة جديدة للمنتسبين إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة من أبناء المحافظة.

وقدم الخريجون خلال حفل التخريج الذي أقيم في كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان مجموعة من العروض العسكرية والقتالية والبدنية التي أظهروا من خلالها مدى الخبرة والمهارة التي اكتسبوها خلال مسيرة الدورة على يد مدربين أكفاء.

وفي تصريح لمراسل “سانا” بيّن قائد كتيبة حفظ الأمن والنظام العقيد شادي أبو عساف أنّ الدورة التي تمّ تخريجها اليوم هي الدورة 18 ، لافتاً إلى أنّه تمّ إخضاع الخريجين لدورات مكثفة في العلوم الشرطية والأمنية واللياقة البدنية ومهارات في فنون القتال ليكونوا جاهزين لتنفيذ المهام القتالية الموكلة إليهم ويسهموا في حفظ الأمن والنظام ورديفاً حقيقياً للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

الخريجون أكّدوا استعدادهم وقدرتهم على تنفيذ كل المهام القتالية الموكلة إليهم، داعين كل الشباب للانضمام إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة ليكونوا إلى جانب الجيش العربي السوري وكل القوى الوطنية لتطهير تراب سورية من رجس الإرهاب.

إلى ذلك تستمر قيادة شرطة محافظة الحسكة باستقبال طلبات الشباب الراغبين من أبناء المحافظة للانتساب إلى سلك قوى الأمن الداخلي والشرطة.

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