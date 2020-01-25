عراقجي: سياسة الضغوط الأميركية ضد إيران فشلت

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي: أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد إيران فشلت مشيراً إلى أن أمراء الحرب في البيت الأبيض لا يفقهون أي شيء عن إيران وشعبها”.

ورداً على تهديد المبعوث الأميركي لشؤون إيران برايان هوك بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني (سيلقى نفس مصير) الفريق قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في بغداد مطلع الشهر الجاري أوضح عراقجي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم أن اغتيال الشهيد سليماني سيكون بداية لنهاية التواجد الأميركي في المنطقة” مضيفاً: “يبدو أن المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية لم يروا حجم المشاركة الشعبية الحاشدة في تشييع هذا القائد”.

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