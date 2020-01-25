“كورونا” .. تمدد عالمي وذعر غير مبرر

تسارع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أثار الذعر داخل الصين وتسلل إلى خارج حدودها لتسجل دول أخرى حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند، عدداً من الإصابات الجديدة في وقت سارعت فيه بلدان كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تأمل من خلالها درء الفيروس عن أراضيها .

الفيروس الذي يشبه اثنين من الفيروسات القاتلة وهما “سارس” و”ميرس” ظهر مطلع العام الجاري في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية وتسبب حتى الآن بمقتل 41 شخصاً وإصابة 1287 آخرين في الصين وحدها ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صحية مشددة وتعزيز اجراءات الحجر الصحي على وسائط النقل العامة وإنشاء محطات مراقبة في مراكز الحافلات والموانئ والمطارات .

دائرة الإصابة بالفيروس لم تنحصر بالصين رغم الإجراءات الصحية المشددة فقد اتسعت خارطة انتشاره إلى بلدان آسيوية مجاورة بما فيها اليابان التي أكدت اليوم ظهور ثالث حالة إصابة بالفيروس وكوريا الجنوبية وسنغافورة اللتان سجلتا حالتي إصابة في كل منهما كما أعلنت ماليزيا عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة على أراضيها .

الفيروس وصل أيضاً إلى استراليا ونيبال اللتين سجلتا أول حالات إصابة مؤكدة فيما أكدت فرنسا تسجيل ثلاث إصابات تعتبر الحالات الأولى في القارة العجوز كما تسلل الفيروس إلى الولايات المتحدة لتظهر حالتان هناك أيضاً رغم الإجراءات الصحية المتبعة.

وفيما تزداد المخاوف من الفيروس الذي ينتقل من خلال الجهاز التنفسي عبر السعال أو العطس أو عن طريق لمس شخص مصاب اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جداً اعتبار كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي لكن تقييم المنظمة قد يتغير في أي وقت نظرا لتسارع عدد حالات الإصابة واتساع رقعة انتشار الفيروس .

يشار إلى أن فيروسات كورونا وفق المصادر الطبية تميل إلى النشأة في الحيوانات والخفافيش هي المشتبه الرئيس في انتشارها وأولى حالات الإصابة بالفيروس ظهرت في مدينة ووهان الصينية من أشخاص يعملون في سوق للحيوانات الحية بالمدينة .

وتستغرق أعراض الإصابة بالفيروس بين يومين إلى 14 يوما للظهور لدى الشخص المصاب به وإبرز الأعراض هي سيلان الأنف والسعال والتهاب البلعوم والحمى ويمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس إلى التهاب رئوي وهو عدوى تنتفخ فيها الرئتان وتمتلئان بالسوائل وإذا ترك هذا الالتهاب الرئوي من دون علاج قد يكون قاتلاً.

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