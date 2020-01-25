سيناتور أمريكي يطالب برفع السرية عن تقرير استخباراتي حول جريمة قتل خاشقجي

طالب السيناتور الأمريكي رون وايدن الإدارة الامريكية برفع السرية عن تقرير استخباراتي حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكداً أنه سيتحرك لجهة الكشف عن المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة بموجب سلطة مجلس الشيوخ.

ونقلت “رويترز” عن وايدن النائب في الحزب الديمقراطي قوله: إنه سيتحرك لإجبار رئيس الاستخبارات الأمريكية على نشر معلومات عن قتل خاشقجي إذا لم تنشر الإدارة الأمريكية تقريراً عن هذه الجريمة قبل نهاية محاكمة الرئيس دونالد ترامب بمجلس الشيوخ في إطار مساءلته، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تحديد أسماء من أمر بذلك ومن تواطأ معهم وما الذي تم فعله لمنع الجريمة.

ويستند وايدن في تحركه إلى سلطة مجلس الشيوخ لرفع السرية من جانب واحد عن معلومات الاستخبارات الأمريكية لدفع إدارة ترامب لنشر تقرير عن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول عام 2018.

وكان من المقرر نشر التقرير في وقت سابق من الشهر الجاري وهو موعد نهائي أكد وايدن إن الإدارة الأمريكية تجاهلته .

طباعة