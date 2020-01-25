ظريف: طاعة الدول الأوروبية العمياء لأمريكا كارثة

حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات العودة المحتملة للعقوبات على إيران.

وقال ظريف في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية نشرت اليوم: إن طهران ستقدم على عدة إجراءات من بينها احتمال الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال فرض حظر دولي على إيران في مجلس الأمن.

وأضاف ظريف: إن الدول الأوروبية غير قادرة على الوقوف في وجه واشنطن وأمام ترامب ولكن عندما يتعلق الأمر بإيران يحاولون لعب دور مؤسسة مقتدرة، معتبراً أن إطاعتها العمياء لأمريكا تعتبر كارثة.

وفيما يخص الاتفاق النووي أوضح ظريف أن الرئيس الإيراني حسن روحاني شرح في رسالة بعثها إلى أطراف الاتفاق النووي الإجراءات التي ستتخذها بلاده في حال فرض حظر دولي على إيران في مجلس الأمن.

من جهة ثانية أشار ظريف إلى احتمال إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في حال عدلت واشنطن توجهاتها بخصوص طهران ورفعت كل العقوبات عنها.

وفي سياق منفصل أوضح ظريف أن الشخص المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية موجود في السجن الآن، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة.

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